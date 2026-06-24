Valdichiampo: al via messa in sicurezza e allargamento della carreggiata in valle del Turco

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Da lunedì 29 giugno prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. 31 Valdichiampo, in corrispondenza della valle del Turco nel Comune di Crespadoro. L’intervento, coordinato da Vi.Abilità per conto della Provincia di Vicenza, prevede una spesa di 700.000 euro ed è finanziato grazie ad un contributo ministeriale finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione lungo il tratto provinciale.

Le opere riguarderanno principalmente il consolidamento della scarpata a monte, l’allargamento della sede stradale con un impalcato da ponte, la posa di nuovi guard-rail e il rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori si concluderanno il 30 settembre 2026.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’ordinanza prevede la chiusura temporanea a fasce orarie della S.P.31 Valdichiampo al km 26+310 circa, in località Ferrazza-Durlo, all’esterno del centro abitato di Crespadoro. La chiusura sarà in vigore dal 29 giugno al 7 agosto 2026 e dal 24 agosto al 30 settembre 2026. In questi periodi, dal lunedì al venerdì, la circolazione sarà sospesa dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Negli orari rimanenti la viabilità sarà garantita tramite senso unico alternato semaforizzato. Nei giorni di sabato, domenica e festivi la viabilità sarà garantita tramite senso unico alternato semaforizzato. Nel periodo compreso tra l’8 e il 23 agosto, la strada rimarrà invece sempre aperta con senso unico alternato semaforizzato attivo 24 ore su 24. Sono esclusi dalle disposizioni dell’ordinanza i mezzi delle forze dell’ordine, dei servizi antincendio, di soccorso e di emergenza.

Francesco Enrico Gonzo, consigliere provinciale delegato alla Viabilità ha sottolineato l’importanza dell’opera per il territorio: “La sicurezza di chi vive e percorre Crespadoro è la nostra priorità. Con questo investimento risolviamo una criticità strutturale storica e lo facciamo con una programmazione pensata per ridurre al minimo l’impatto sulla quotidianità dei cittadini e delle attività economiche. La scelta di azzerare i blocchi orari nelle settimane centrali di agosto, garantendo la transitabilità continua a senso unico alternato, va esattamente in questa direzione: tutelare il territorio e il turismo nel momento di picco stagionale. Chiediamo un po’ di pazienza per le necessarie finestre di chiusura, prestando attenzione alla segnaletica temporanea, con la certezza di restituire a fine lavori una strada radicalmente più stabile, moderna e sicura”.

Gli interventi principali sono 4: allargamento della sede stradale in corrispondenza della curva, con l’ausilio di un impalcato da ponte. La vecchia struttura verrà demolita per lasciare spazio ad un nuovo ponte che avrà l’impalcato di larghezza complessiva di 4.8 m circa ed una lunghezza variabile tra 16 m e 9 m. Rimane inalterata la sezione idraulica esistente. E’ previsto il consolidamento della scarpata attraverso l’installazione di reti paramassi lungo la parete e la barriera paramassi, oltre al disgaggio e rimozione dei massi o delle porzioni di roccia instabili nel pendio e alla pulizia della vegetazione. Ci saranno interventi di consolidamento mediante micropali e cordoli in calcestruzzo armato, con successiva posa del guard-rail. E’ infine prevista l’asfaltatura dell’intera sede stradale.

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