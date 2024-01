L’Ulss 8 Berica rinnova l’appuntamento con l’open day per la vaccinazione anti-Covid

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua l’impegno dell’Ulss 8 Berica per la vaccinazione anti-Covid: sabato 13 gennaio, dalle 8 alle 16, è in programma un nuovo open day presso il Poliambulatorio del Chiostro dell’ospedale San Bortolo. Per l’occasione sarà possibile sia prenotarsi sul sito dell’Ulss 8 Berica (fino ad esaurimento dei posti riservati), sia accedere direttamente senza prenotazione. Inoltre, per gli aventi diritto che non l’avessero ancora effettuata, sarà possibile richiedere anche la vaccinazione antinfluenzale.

L’iniziativa segue il precedente open day del 23 dicembre, durante il quale sono state vaccinate circa 380 persone. “La formula dell’open day si conferma un modello organizzativo apprezzato dai cittadini – commenta Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell’Ulss 8 Berica -, proprio per la semplicità dell’accesso diretto. Inoltre, ci consente di richiamare ancora una volta l’attenzione sull’importanza della vaccinazione anti-Covid, e in questo caso anche antinfluenzale. Le cronache di questi giorni dimostrano l’importanza della prevenzione, e la vaccinazione è in questo senso uno strumento essenziale”.

Il richiamo del vaccino anti-Covid è aperto a tutte le fasce di popolazione sopra i 12 anni, e che il vaccino utilizzato adotta la nuova formulazione aggiornata che offre una maggiore efficacia e un’adeguata risposta alle varianti emergenti del virus.

Per prenotare la vaccinazione in una determinata fascia oraria è possibile consultare il sito internet dell’Ulss 8 Berica.

Parallelamente prosegue la normale programmazione delle sedute presso i centri vaccinali di tutto il territorio. L’accesso è sempre su prenotazione, secondo il calendario disponibile sul sito internet dell’Ulss 8 Berica.

Gabriele Silvestri