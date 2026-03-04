Il Lane sbanda al Menti: sotto 0-3 col Trento poi la remuntada incompiuta. Colpo Arzi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Arzignano Valchiampo accende un “lume” di luce ritrovata conquistando tre punti pesanti nella lotta salvezza, con la vittoria corsara di Lumezzane, mentre il L.R. Vicenza concede il fianco per la seconda volta in meno di un mese al Menti, cadendo sotto i colpi di un Trento spietato. E subendo per la prima volta in questa stagione che rimane trionfale il tris di reti, per quanto i gol di Rauti e Stuckler nella ripresa abbiano fatto sognare la rimonta folle ai fedelissimi dei colori biancorossi. In sintesi, nel 30° turno disputato in infrasettimanale ieri sera, “Lane” che perde 3-2 allo stadio Menti e Arzignano che vince 1-0 a Lumezzane. Con eurogol di Moretti a inizio partita, addirittura in rovesciata.

Nonostante la sorpresa della caduta del Vicenza in casa, che costa il secondo ko stagionale in campionato, il lotto dei match del 3 marzo 2026 porta una conferma evidente: in questa stagione non esiste una reale antagonista alla squadra biancorossa per la promozione in B. Lo dimostra il fatto che, ancora una volta, ogni volta che l’undici di Gallo rallenta, la coppia di inseguitrici non ne approfitta. Tornando ai trentini, media da leader negli ultimi due mesi e oltre al tris anche due pali centrati contro la miglior difesa della serie C.

Oltre a Costa e compagni, infatti, cocenti sconfitte ieri pure per l’Union Brescia nel derby con l’Albinoleffe (1-0), e il Lecco in caduta libera fa addirittura di peggio incassando tre gol a zero in riva al lago, dal Renate. Ne consegue che il margine di sicurezza rimane invariato e, con 90′ in meno da giocare, si assiste all’assurdo che il trentesimo turno si rivela infine favorevole ai vicentini. E sono proprio le due formazioni del giorno, Trento e Renate, in gran forma in questa fase pre-sprint finale, ad approfittarne, sopravanzando in tandem il Lecco e assestandosi sul podio a braccetto. In Ovest Vicentino,, invece, la vittoria corsara permette sia di agganciare il 14° posto occupato dall’Ospitaletto, altra bresciana del girone A, ma è ancora più importante per respingere gli attacchi di Pergolettese e del redivivo Dolomiti Bellunesi, entrambi vincitori e distanti solo due punti dietro in classifica. Moretti, autore di un gol da cineteca del calcio, e il portiere Manfrin, i due eroi giallocelesti della serata.

I VIDEOHIGHLIGHTS



