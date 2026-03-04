Escursioni, visite guidate, teatro e candele in cera di soia: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Esplorare la natura grazie alle immancabili escursioni, e lasciarsi suggestionare dalle meraviglie che essa offre. Oppure ampliare la propria conoscenza del territorio sfruttando le visite guidate a luoghi carichi di storia e arte. In alternativa, assistere ad una rivisitazione di un classico dell’opera verdiana, come anche mettersi alla prova lavorando la cera di soia. Si tratta di alcune delle iniziative più interessanti in programma nel Vicentino per questo fine settimana. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Nei pressi di Rosà, domenica 8 marzo, avrà luogo la tradizionale Marcia dei Cavini, che quest’anno giunge alla sua 48° edizione. Saranno tre i percorsi disponibili, rispettivamente da quattro, sette e dodici chilometri. Sabato 7 marzo invece, nei dintorni di Recoaro Mille, il Sentiero dei Grandi Alberi farà da cornice all’escursione guidata “Il Risveglio dei Grandi Alberi“. La guida Simone Smiderle accompagnerà i partecipanti lungo un itinerario di dodici chilometri tra i suggestivi paesaggi delle Piccole Dolomiti.



A Vicenza, domenica 8 marzo, sul palco del Teatro Comunale andrà in scena “Gilda. Nel gioco del Duca“. Lo spettacolo consisterà in un adattamento del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, pensato per i bambini dai tre ai sei anni. Sempre nel capoluogo berico, sabato 7 marzo, sarà possibile prendere parte ad una visita guidata integrale al Teatro Olimpico di Andrea Palladio, il più antico teatro coperto in muratura del mondo.

A Schio, domenica 8 marzo, il centro storico farà da sfondo alla passeggiata tematica “Storie di imprese al femminile tra ‘800 e ‘900“, organizzata in occasione dei cento anni dalla nascita di Alessandra Panciera e della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Rimanendo nella città laniera, sabato 7 marzo si potrà partecipare al workshop “Cake Me Up“, durante il quale si avrà modo di imparare a creare candele in cera di soia a forma di torta.

Nei pressi di Roana, sabato 7 marzo, l’appuntamento è con “Fiaccolata sul Verena“. La guida Mattia Pertile condurrà gli escursionisti in una ciaspolata notturna di undici chilometri fino al Forte Verena, al termine della quale si potrà gustare una cena tipica in rifugio. Rimanendo sull’Altopiano dei Sette Comuni, nei dintorni di Mezzaselva di Roana in particolare, nella stessa giornata avrà luogo un’altra ciaspolata, in questo caso tra i paesaggi del Monte Erio. Anche in tale circostanza, una tipica cena di montagna presso l’omonimo rifugio attenderà i partecipanti alla conclusione dell’escursione.

Domenica 8 marzo, partendo da Laverda di Lusiana Conco, una camminata di sei chilometri porterà alla scoperta delle leggende e dei miti che circondano il grosso masso roccioso conosciuto come “Carega del Diavolo“. A Lonigo infine, nella medesima giornata, si terrà una visita guidata nel centro storico. La passeggiata si snoderà lungo il vecchio “Stradon de le botteghe”, con anche la possibilità di ammirare il panorama della città e del suo circondario dall’alto del Torrione medievale.

