In auto e a casa aveva un chilo e mezzo di marijuana: arrestato un 41enne

Un’operazione antidroga dei carabinieri ha portato nei giorni scorsi ad Arzignano all’arresto di un 41enne albanese, trovato in possesso complessivamente di un chilo e mezzo di marijuana.

Il blitz è scattato nei giorni scorsi ed è frutto della collaborazione con la polizia locale: le due forze di polizia, infatti, hanno attuato un servizio coordinato ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di droga nel centro abitato di Arzignano.

Durante l’attività di controllo la polizia locale ha intimato l’alt ad una vettura il cui conducente è subito apparso in forte disagio, dimostrando palesi segnali di nervosismo e tensione che hanno insospettito la pattuglia. Sono quindi intervenuti i carabinieri, che hanno proceduto ad un accurato controllo del conducente e della sua auto: nascosto sotto i sedili posteriori è stato così rinvenuto un involucro contenente 500 grammi di marijuana.

La perquisizione è così proseguita a casa dell’uomo: qui i militari dell’Arma hanno trovato un ulteriore chilogrammo di marijuana e diverso materiale per il frazionamento e il confezionamento della droga. E’ scattato quindi l’arresto immediato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in attesa di udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal magistrato nella mattinata di sabato 26 ottobre: è stata disposta l’applicazione della detenzione domiciliare in attesa di giudizio per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.