Corto circuito nell’acquario, che prende fuoco e si rompe. Intossicati nonna e due nipoti

Divampa un principio d’incendio sotto il mobile di un acquario, il calore fa rompere la vasca di oltre 180 litri d’acqua che estinguono le fiamme: intossicati dal fumo due bambini e una donna.

È accaduto la notte fra sabato e domenica in un’appartamento in via Bagnolo a Lonigo.

Sul posto sono intervenuti i vigili de fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione. L’allarme è scattato alle 1:15, quando la nonna che era in casa con i due nipoti è stata svegliata dal rumore della rottura del vetro dell’acquario ed è riuscita a mettersi in salvo con i due bambini. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’appartamento areando i locali tutti invasi dal fumo, mentre le tre persone sono state prese in cura dal personale del Suem per essere portati in pronto soccorso. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.