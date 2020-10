Incidente tra due auto: una Peugeot sbatte su un platano e un cancello. Due feriti

Pauroso incidente prima dell’alba stamattina nel territorio di Lonigo, in prossimità di località Bagnolo, con due automobili coinvolte in uno scontro e due uomini trasportati in ambulanza nel pronto soccorso più vicino al luogo dell’incidente. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni di salute, e c’è di che tirare un sospiro di sollievo visti i rottami sparsi dei due veicoli e l’intervento richiesto ai pompieri per estrarre gli occupanti dalle lamiere.

Non è stato reso noto chi fosse al volante, stamattina intorno alle 6, di una Peugeot 207 e di un’Alfa Romeo 156, entrambe finite fuori strada dopo la collisione. Si sa solamente per ora che le persone ferite sono due, entrambe di sesso maschile.

Proprio su quest’ultima vettura i danni più gravi, dopo la carambola su un platano a bordo strada e sui pilastri in cemento del cancello di un’abitazione privata in seguito alla collisione con l’altra vettura. Non disponibili al momento le cause dello scontro, al vaglio dei carabinieri, forse originato da un colpo di sonno considerato l’orario particolare in cui è stato segnalato al numero di soccorso del 118 il grave incidente. Che poteva, facile intuirlo dalle immagini, sfociare in tragiche conseguenze.

Il conducente della Peugeot, descritto come un ragazzo di giovane età, è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario e poi trasportato in ospedale. Anche l’altro ferito, apparso in condizioni non preoccupanti, è stato in ogni caso accompagnato in pronto soccorso per accertamenti e medicazioni conseguenza dell’urto con la vettura poi piombata su altri ostacoli a bordo della carreggiata. I carabinieri di Lonigo hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco finalizzate alla messa in sicurezza del tratto di strada sono terminate dopo circa due ore, con la luce del giorno.