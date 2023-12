Scuolabus “scansa” un’auto in panne a bordostrada, ma provoca l’incidente. Ferita un’alunna

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bilancio che consta di un minorenne rimasto ferito in seguito all’incidente stradale avvenuto all’alba di stamattina alla periferia di Lonigo, in via Preon, dove un’autoambulanza del 118 inviata dall’ospedale vicino ha prestato soccorso a una ragazzina di circa 12 anni, presa in carico dal personale sanitario.

Si tratta di una studentessa che era diretta a scuola nel centro leoniceno a bordo di uno scuolabus coinvolto nello scontro – frontale – con un’autoveicolo. Si tratterebbe dunque di una dei passeggeri del veicolo di trasporto che giornalmente “accompagna” una ventina di alunni negli istituti del centro cittadino. Tutti incolumi, a parte l’unica ragazza assistita.

La giovane non avrebbe riportato lesioni preoccupanti, affidata alle cure del pronto soccorso locale e sottoposta ad accertamenti diagnostici. Non si registrano altre persone ferite, se non solo qualche graffio per la conducente della vettura che alle 7 di oggi si sarebbe trovata di fronte l’ostacolo improvviso, vale a dire lo scuolabus, a suo volta spostatosi dalla propria carreggiata di marcia a causa di un terzo veicolo “in panne” sulla corsia di destra. All’interno altri due passeggeri oltre al guidatore, rimasti illesi.

Sembra probabile che, poco prima, si fosse verificato un primo incidente o comunque un guasto, senza che la vettura ferma a lato della fosse stata segnalata adeguatamente alle forze dell’ordine. Indagini e rilievi sull’incidente affidate alla polizia locale, sul posto i soccorsi del Suem 118 e una squadra di vigili del fuoco per rimettere in sicurezza l’arteria stradale. Danni ingenti sulla parte frontale sia per la vettura privata che per l’autobus di proprietà della ditta di trasporti Bettin Viaggi.