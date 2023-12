Previsioni meteo 8-10/12, tempi variabile per il week end “lungo” dell’Immacolata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un paio di giorni di bel tempo, una perturbazione atlantica si avvicina al nord Italia. Il minimo depressionario però venerdì sprofonderà verso sud lambendo il Vicentino con sporadiche precipitazioni sui rilievi. Stessa sorte avrà l’impulso perturbato di sabato notte.

VENERDI 8 DICEMBRE

La giornata inizierà già con cielo coperto. Nel pomeriggio saranno possibili deboli fenomeni soprattutto sul Vicentino occidentale, qualche goccia in pianura e fioccate oltre i 700-800 metri. Oltre tali quote ci saranno modesti accumuli nevosi di 1-2 cm. In tarda serata aperture del cielo a partire da nord. Temperature massime in calo, estremi termici in pianura tra -1 e +7 gradi.

SABATO 9 DICEMBRE

Bella giornata di sole con qualche velatura di passaggio. In serata nubi in arrivo da nord ovest per un debole impulso perturbato che porterà qualche fioccata sui rilievi oltre i 1.000 metro e pioviggini sparse a quote più basse. Diffuse brinate mattutine in pianura con valori minimi intorno allo zero.

DOMENICA 10 DICEMBRE

La mattina nubi in transito sul Vicentino, che col passare delle ore si faranno via via più rade fino avere cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Temperature in lieve rialzo, più sensibile in montagna.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana un promontorio di alta pressione si affaccerà sul Mediterraneo centro-occidentale. Sulla nostra provincia quindi è da attendersi tempo stabile con temperature in rialzo sui rilievi e freddo da inversione termica in pianura. Un possibile peggioramento è atteso tra il 13 e 14 dicembre.