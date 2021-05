Tremendo schianto sulla provinciale: quattro feriti, uno in condizioni critiche

Drammatico incidente stradale pochi minuti dopo mezzogiorno a Lonigo, lungo la SP17, nel tratto chiamato via Carrara: nel frontale fra un furgone Fiat e una Panda sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali è ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

Lo schianto ha coinvolto anche una terza auto. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco e un’ambulanza del Suem 118: è stato fatto intervenire anche l’elicottero di Verona Emergenza.

I pompieri, arrivati dal distaccamento di Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda un 46enne di origini senegalesi, residente a Zimella: l’uomo era privo di coscienza e dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, in codice rosso. I sanitari hanno prestato assistenza anche alla coppia che viaggiava a bordo del furgone e alla giovane conducente dell’alfa Romeo Mito, pure loro trasferiti in ambulanza in ospedale a Vicenza. I carabinieri di Lonigo hanno deviato il traffico (la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico) ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono andate avanti a lungo e sono terminate dopo circa 3 ore.