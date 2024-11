Colpito da malore mentre pedala in collina fuori provincia. Vani i soccorsi per un 66enne

E’ deceduto in strada nel corso di un giro in bicicletta domenicale, a causa di un malore che lo ha colpito su un tratto collinare poco frequentato, ma vicino a due abitazioni. Lutto ad Arzignano da ieri per la morte di Roberto Peretti, 66enne vicentino che ieri nel corso della prima mattinata è stato soccorso nel territorio comunale di San Giovanni Ilarione, nel Veronese. A darne notizia già domenica è stato il quotidiano locale L’Arena.

Pare che il ciclista vicentino, persona sportiva abituato ed allenata ad affrontare pedalate anche impegnative, fosse uscito in solitaria diretto verso paesi e cittadine oltre il confine di provincia. Alle spalle aveva percorso una trentina di chilometri quando, sul tratto di strada provinciale in salita che porta alla frazione di Castello, degli automobilisti si sono imbattuti in un uomo riverso a terra, a fianco della bicicletta. Immediatamente è stato dato l’allarme al 118 e chi era presente ha tentato di prestare soccorso.

Sul posto sono giunti appena possibile un’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde e i Carabinieri inviati dalla caserma dell’Arma di San Bonifacio. Mentre il personale sanitario di emergenza tentava il tutto per tutto con le manovre di Rcp per salvare la vita al ciclista i militari si sono occupati di deviare il traffico e più tardi, dei rilievi. La presenza di un muro che delimita la sede stradale, nelle vicinanze delle due abitazioni, inizialmente poteva far pensare a una caduta a un incidente.

Nessun testimone risulta aver assistito al momento in cui il 66enne arzignanese avrebbe accusato il malore, ma le circostanze su cui si lega la disgrazia di ieri tendono ad escludere l’ipotesi di un incidente stradale, vale a dire di un urto con fuga di eventuali conducenti di veicoli. A causare il decesso del pensionato vicentino si presume sia stato un infarto, allora, per una morte per cause naturali. Si attende in merito la decisione della Procura di Verona, con concessione del nulla osta per la celebrazione delle esequie.

