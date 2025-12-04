Condominio a fuoco: una persona intossicata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I vigili del Fuoco del distaccamento di Arzignano sono stati chiamati questa mattina verso le 7.30 ad intervenire in via Pesa a Montebello Vicentino per l’incendio di un appartamento: una persona è rimasta leggermente intossicata.

Le fiamme, divampate all’interno di un’abitazione al secondo piano del condominio, hanno interessato la casa ma sono state contenute dalle squadre giunte in forza sul posto coadiuvate dai colleghi della centrale di Vicenza intervenuti con un’autobotte e un’autoscala. Il pronto intervento ha permesso di contenere l’incendio evitando la propagazione alle abitazioni confinanti e di mettere in sicurezza tutta l’area. Le operazioni sono proseguite per circa tre ore.

