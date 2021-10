Tamponamento in A4 sul confine tra Vicenza e Verona: code di almeno 5 chilometri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Code chilometriche in autostrada A4, in direzione Verona, per automobilisti e camionisti in transito dal casello di Montecchio a quello di Soave. A causarle un incidente avvenuto poco prima delle 8.30 di martedì mattina.

Si tratta di un tamponamento, con due veicoli coinvolti. Secondo la sede provinciale del Suem 118 di Vicenza non ci sarebbero feriti. Sul posto la polizia stradale e i tecnici della società di gestione del tratto Brescia-Padova.

L’incidente si è verificato nel territorio comunale di Montebello in direzione ovest, sul confine tra le province di Vicenza e Verona, tra lo svincolo citato e quello successivo di Soave. A causa dei mezzi danneggiati rimasti di traverso sulla carreggiata e dei detriti lasciati sull’asfalto il traffico veicolare si è fermato fino all’arrivo dei mezzi di soccorso.

Secondo il sito specializzato di monitoraggio del traffico viario Automap alle 9.24 di oggi il torpedone di auto e camion in coda ha raggiunto i 5 chilometri di coda, nonostante la segnaletica luminosa avverta i viaggiatori dell’incidente e dei rallentamenti connessi in attesa del ripristino della sicurezza e della normale circolazione autostradale. La situazione dovrebbe migliorare e risolversi definitivamente a metà mattinata.