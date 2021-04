AHL, l’Asiago perde di un soffio. Sarà decisiva gara5

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sconfitta nella gara4 delle semifinali di Alps Hockey League per l’Asiago, che giovedì sera dopo un ottimo avvio ha ceduto contro gli sloveni dello Jesenice per 2-3.

La Migross è partita bene, con il gol del solito Frei dopo soli 3 minuti. Nel secondo quarto lo Jesenice ha rialzato la testa e si è portato sull’1-1 grazie alla rete di Sturm. Dopo una lunga fase all’insegna dell’equilibrio, i vicentini hanno trovato il 2-1 con McParland, sperando di chiudere la pratica; a 7 minuti dal termine gli ospiti hanno pareggiato con Stojan ed hanno allungato il match ai supplementari. Sfortunatamente, lo sforzo degli Stellati non è stato sufficiente: gol di Planko e Jesenice che si porta a casa una soffertissima gara4.

Ora diventerà decisiva gara5, che si giocherà in Slovenia questo sabato. Si tratterà dell’incontro cruciale per decretare chi andrà in finale: chiaramente, Vicenza e provincia saranno unite nel supportare i propri compaesani. Nonostante la sconfitta di questa sera, l’Asiago ha le carte in regola per giocare il “colpaccio” ed ottenere la qualificazione. Sarà necessario dare il 100% e mettere grande determinazione.

Un’ultima chiamata, una grande sfida da affrontare.