Previsioni meteo 24-26/09, in Veneto si prospetta un week end quasi estivo

SITUAZIONE GENERALE

Stiamo assistendo ad un sensibile aumento termico nell’area del Mediterraneo e del centro Europa, dettato dall’alta pressione africana che si sta allungando sui meridiani. Oltre ad avere, quindi, un incremento nei valori delle temperature anche in quello della pressione. Ancora stabilità fino domenica mattina. Poi ci sarà un blando passaggio perturbato in serata con locali debole piogge.

VENERDI 24 SETTEMBRE

Bel tempo su tutto il territorio con ampi spazi soleggiati soprattutto in pianura. Lungo la fascia prealpina sarà possibile il persistere di foschie o nubi basse. Temperature in sensibile rialzo, specie nei valori massimi con punte di 25° in pianura.

SABATO 25 SETTEMBRE

Bella giornata di sole sulla nostra provincia con poche nubi lungo i rilievi. Clima più estivo che autunnale con temperature massime fino a 26-27C su Medio-Basso Vicentino.

DOMENICA 26 SETTEMBRE

Dopo una mattinata per lo più soleggiata, specie in pianura, assisteremo ad un aumento della copertura a partire dai settori occidentali in estensione al resto della provincia. Tra il tardo pomeriggio e la sera non si escludono locali deboli piogge sparse (0-3 mm) Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da lunedì pomeriggio tornerà a splendere il sole su gran parte del territorio. Stabile almeno fino a mercoledì con temperature sopra la media del periodo.