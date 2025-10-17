Colpito da un malore in casa: soccorso dalla Polizia Locale dei Castelli

I vicini non lo vedevano dalla sera precedente e hanno lanciato l’allarme. Il gesto altruista insieme al tempestivo intervento della Polizia Locale dei Castelli hanno salvato la vita ad un uomo che era stato colto da malore mentre era in casa lo scorso mercoledì, in un condominio di via Giuriolo a Montecchio Maggiore.

La centrale è stata allertata nel primo pomeriggio da alcuni vicini preoccupati perché non vedevano il dirimpettaio dalla sera precedente. Sul posto, gli agenti hanno tentato di contattare il residente, un 66enne che vive da solo, ma non ricevendo risposta al campanello hanno deciso di intervenire. Gli agenti hanno raggiunto l’appartamento passando dal poggiolo dei vicini, al primo piano. Attraverso il vetro della finestra hanno notato la persona riversa a terra e priva di sensi. Dopo aver forzato l’infisso, sono riusciti ad entrare per soccorrerlo. È stato subito richiesto l’intervento del 118: il personale medico del Suem, arrivato rapidamente sul posto a bordo di un’ambulanza, ha prestato le prime cure prima del trasferimento all’ospedale di Arzignano. Le condizioni del cittadino montecchiano sono gravi ma non risulta in pericolo di vita.

