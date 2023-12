Domani il sistema It-Alert in azione, si simula un incidente alla Fis: l’avviso nel giro di 2 km

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ in programma per domani un test IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale: il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, infatti, in raccordo con l’assessorato alla Protezione Civile della Regione del Veneto e con il supporto organizzativo di questa Prefettura di Vicenza ha programmato per martedì 19 dicembre, dalle ore 12 alle 13, un test destinato a misurare l’efficacia del sistema di allerta in caso di incidente rilevanze a un’azienda a rischio incidente rilevante nel territorio di Montecchio Maggiore.

La Protezione Civile, infatti, nell’ambito della ripartizione sul territorio nazionale delle varie tipologie di test, ha individuato per la Regione del Veneto un caso specifico riguardante la diramazione di un allarme relativo ad un impianto a rischio di incidente rilevante.

Per la simulazione è stata indicata l’impresa F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici di Montecchio Maggiore, quale impianto a rischio di incidente rilevante, per effettuare il test che prevede la diramazione dell’allarme che interesserà un’area ricompresa in un raggio di 2 chilometri dal centro dello stabilimento.

La presenza sul territorio di stabilimenti che utilizzano o detengono sostanze chimiche per le loro attività produttive, può esporre, in certi casi, la popolazione e l’ambiente circostante al rischio industriale. Per questo è vigente il Piano di emergenza esterno allo stabilimento predisposto dalla Prefettura, d’intesa con la Regione ed il Comune interessato, previa consultazione della popolazione residente.

Domani 19 dicembre, quindi, fra mezzogiorno e l’una tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nel territorio indicato suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche, simile a quello del test già effettuato a livello regionale lo scorso mese di settembre.

Il raggio incentrato su detto stabilimento ricomprende porzioni di territorio entro i confini dei Comuni di Altavilla Vicentina, Brendola, Montebello Vicentino e Sovizzo ma il messaggio di test potrebbe raggiungere anche i territori comunali limitrofi.