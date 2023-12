Altopiano, domani a Termine strada chiusa per la demolizione di un masso (con uso di mine)

Domani, martedì 19 dicembre, dalle 13.45 alle 17 la Strada Provinciale 349 del Costo sarà chiusa nel suo tratto finale, in località Termine in Comune di Asiago (dal km 45+800 circa al km 50+000 circa) per demolizione di ammassi rocciosi mediante esplosivo.

L’utilizzo dell’esplosivo è finalizzato alla rimozione di materiale instabile dal versante che sovrasta la strada, con l’obiettivo quindi di rendere sicuro il passaggio e prevenire frane e dissesti. Per prudenza, l’operazione viene eseguita previo blocco della circolazione stradale. La strada verrà riaperta nel tardo pomeriggio, dopo che sarà ripulita dai massi che l’esplosione avrà fatto cadere sulla carreggiata stradale.

Questo, informa la Provincia di Vicenza, è il percorso alternativo: i veicoli provenienti da Asiago e diretti verso la località Termine o il passo Vezzena di Levico Terme, dovranno proseguire lungo la SP 349 in direzione di Roana e successivamente raggiungere Caltrano e quindi Cogollo del Cengio, per poi svoltare lungo la SP 350 “Valdastico” in direzione Lastebasse e proseguire lungo questa strada fino a raggiungere la località Carbonare di Folgaria, per poi svoltare a destra lungo la Strada Statale 349 in direzione di Vicenza, fino a raggiungere il passo Vezzena e la località Termine. Stesso discorso, in senso contrario, per chi ha necessità di percorrere la SP 349 in senso inverso.

Vi.Abilità Srl, che sta gestendo l’operazione, ha già provveduto alla posa dei segnali di chiusura, dei relativi segnali di preavviso e di deviazione.