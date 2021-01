Doppio schianto in autostrada A4 fra due camion e tre auto: cinque feriti, nessuno grave

Grave incidente intorno alle 10 di questa mattina in autostrada A4, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello in direzione di Milano: un doppio schianto che ha coinvolto due mezzi pesanti e tre auto.

Cinque i feriti, tutti per fortuna senza gravi conseguenze.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza due auto – una delle quali accartocciata e incastrata contro le barre laterali di un autoarticolato, probabilmente a causa di un rallentamento per un precedente incidente. Distrutta anche una seconda vettura che si trovava dietro la prima. Le cinque persone ferite in maniera non grave, sono state assistite dal personale sanitario del Suem 118, accorso sul posto con più ambulanze.

A provocare questo scontro, probabilmente gli improvvisi rallentamenti dovuti al primo incidente, avvenuto poco più avanti, nel quale un’auto è entrata in collisione con un altro autoarticolato, senza nessuna conseguenza per l’automobilista e il conducente del mezzo pesante. Il traffico autostradale è stato canalizzato dalla polizia stradale e dagli ausiliari dell’autostrada in un’unica corsia: notevoli i disagi al traffico nella grande arteria, trafficata in quanto si tratta del primo giorno lavorativo post festività. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.