Due auto in collisione su un cantiere sull’A4: una cappotta nel campo. Due feriti

Una probabile distrazione in prossimità di un cantiere sull’autostrada A4 e si è sfiorata la tragedia nella notte tra sabato e domenica. Due le autovetture coinvolte al km 326 tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, all’altezza di un cantiere di lavori, dove una Fiat Punto e un’Audi A3 sono venute a contatto ad alta velocità. L’utilitaria dopo la collisione è uscita dalla carreggiata ribaltandosi e finendo in un campo, rovesciata. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare gli arnesi in dotazione per soccorrere l’automobilista a bordo – un 26enne -, estrarlo dalle lamiere contorto e assicurarlo alle cure del 118. Ferita, in maniera più lieve, anche la conducente dell’Audi, si tratta di una donna di 30 anni.

Entrambi gli automobilisti soccorsi dopo l’impatto, avvenuto alle 3.15 della notte tra i due caselli citati in direzione Venezia, sono stati ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto la polizia stradale per verificare cause e dinamica effettiva dell’incidente. Con gli agenti della Polstrada i vigili del fuoco di Arzignano, che hanno messo in sicurezza i mezzi e adoperando cuscini pneumatici, divaricatori, cesoie e martinetti idraulici estratto dall’auto con la capotta schiacciata il conducente 26enne, stabilizzato dal personale sanitario del Suem prima di caricarlo in ambulanza.