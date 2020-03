Previsioni meteo 2-3/03. In arrivo pioggia e neve

La giornata inizierà con cielo nuvoloso sul vicentino. Nella seconda parte della mattina inizieranno le prime precipitazioni sui settori occidentali della provincia, in rapida estensione a tutto il territorio. La neve cadrà dai 1000m circa. Dal primo pomeriggio i fenomeni aumenteranno di intensità, soprattutto lungo la fascia prealpina, dove si accentuerà l’effetto dello “stau” per merito di correnti umide meridionali. Pioggia battente fino a sera in pianura e neve abbondante in montagna dai 1300-1400m.

MARTEDI’ 3 MARZO

Altra giornata nuvolosa dove saranno ancora presenti precipitazioni, tuttavia saranno più deboli e discontinue del giorno precedente. Correnti più fredde orientali faranno scendere la quota neve fin verso gli 800m. A fine evento sono attesi punte di 70-80cm di neve al di sopra dei 1600m e 80-100mm di pioggia sulle alte pianure. Temperature in calo. Estremi termici in pianura tra +5 e +9°C

MERCOLEDI’ 4 MARZO Possibili ultime precipitazioni la mattina, con ampi rasserenamenti poi nel corso della giornata. Temperature in calo la sera. TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Un altro peggioramento potrebbe arrivare nella giornata di venerdì. Previsione da confermare nel prossimo aggiornamento