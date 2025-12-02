Fermato per la revisione scaduta, non aveva mai conseguito la patente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Durante un servizio di controllo stradale nella tarda mattinata di lunedì 1° dicembre, la Polizia Locale dei Castelli ha fermato in via Meneguzzo, nel centro di Montecchio Maggiore, un’autovettura Alfa Romeo risultata priva di revisione. Nel corso degli accertamenti è emerso anche che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida.

Dopo averlo identificato in C.W., cittadino italiano di 26 anni residente a Brendola, gli agenti hanno appurato che il giovane aveva sostenuto l’esame per la patente all’età di 18 anni, ma senza superarlo. Da allora non avrebbe più ripetuto la prova continuando a circolare per anni, come da lui stesso ammesso agli operatori, senza essere in possesso della necessaria licenza.

Concluse le verifiche, gli è stata contestata la guida senza patente, con una sanzione amministrativa di 5.100 euro, oltre al verbale per omessa revisione del veicolo, con multa pari a 168 euro. L’episodio rientra in una più ampia azione di monitoraggio del territorio attuata dalla Polizia Locale dei Castelli per contrastare anche questo tipo di violazioni: dall’inizio del 2025 sono 39 le persone sanzionate dagli agenti perché sorprese alla guida senza patente, 15 in più rispetto alle 24 dei primi undici mesi del 2024.

