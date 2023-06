Baskin Euro Cup, la vittoria finale va al team di Schio ma il trionfo è davvero di tutti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vincono in 8 (squadre) scese sul parquet, anzi in 150 (atleti e staff tecnici a supporto) e più “anzi ancora” quel doppio migliaio abbondante tra appassionati e curiosi che tra venerdì e domenica hanno reso lode e gloria al baskin e alla seconda edizione dell’Europa Cup 2023 che ha invaso di entusiasmo Schio e tutto l’Altovicentino. I più bravi tra tutti, poi, sono stati proprio i padroni di casa del Pgs Concordia Baskin, classificatosi al 1° posto dopo la finale giocata ieri mattina al PalaRomare, di fronte a più centinaia di spettatori e mettendo la più gustosa delle ciliegine su una manifestazione riuscita che farà sicuramente da trampolino di lancio anche qui per l’unico sport inclusivo integrato a tutti gli effetti.

Una disciplina nata appena vent’anni fa (in Italia, nel 2023), il baskin, che mette insieme le abilità di tutti, atleti normodotati e con handicap anche gravi, rendendoli protagonisti allo stesso piano sotto i 6 canestri speciali presenti in campo. E rispondendo a un bisogno reale da parte di famiglie e scuole, che costituiscono i due pilastri su cui si è sviluppato il baskin incontrando lo sport.

Sul piano sportivo medaglie d’oro al collo dunque per il club di casa, che ha schierato una selezione di 16 giocatori sugli 82 iscritti nelle fila della società in costante crescita. Nella finale di ieri derby di confine con i francesi dello Smash Baskin Vendèe, provenienti dalla regione del Sud della Loira: punteggio netto di 84-61 che vale l’en plein di vittorie per Schio, regina d’Europa, tra girone e atto conclusivo. Terzo posto per un team della Serbia, il Sabac, quarto per una squadra dalla Grecia (Chania Arion), poi le rappresentanti di altri Stati invitati come Germania, Lussemburgo, Spagna e Belgio. Ma la festa è stata per tutti, come dimostrano le foto scattate al termine di ogni match giocato alla palestra del Campus al palasport cittadino casa del Famila Basket.

“Credo in questi ragazzi, in questa squadra, in questo gruppo e in un meraviglioso sport che è il baskin” è il commento di Stefania Tagliapietra, che con la sorella Francesca compone la coppia di allenatrici che ha guidato i giallorossi al trionfo, da condividere anche con il comitato organizzativo diretto dal dirigente Alberto Marcolongo. In vista del grande evento sportivo, proprio Stefania e Alberto sono stati ospiti della trasmissione settimanale BreakPoint, in onda sul Radio Eco Vicentino web e disponibile in podcast.

Un successo anche la partecipazione di decine di volontari, tra cui gli stessi tesserati del club ospitante, tutti chiamati a svolgere al meglio i compiti assegnati per la buona riuscita della manifestazione sportiva. Uno dei tasselli più “in evidenza” del calendario di eventi di Schio Città Europea dello Sport in corso per l’anno 2023, premiato poi anche sul piano sportivo oltre che organizzativo.