In tanti per l’ultimo commosso saluto ad Alessandra Zorzin

Si è tenuto questa mattina nel duomo di Santa Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore il funerale di Alessandra Zorzin, la 21enne uccisa in casa nella frazione di Valdimolino il 15 settembre. La giovane parrucchiera e mamma di una bimba di 2 anni è stata uccisa con un colpo di pistola dall’amico Marco Turrin, guardia giurata di 38 anni di Vigodarzere (Padova), che dopo 30 ore si è suicidato. A salutare per l’ultima volta Alessandra centinaia di persone, in chiesa e all’esterno in piazza Marconi.

Quello di Valdimolina è uno dei tanti, troppi, femminicidi che continuano a verificarsi in Italia. Come quello di Rita Amenze uccisa dal marito a Noventa Vicentina solo pochi giorni prima della morte di Alessandra. Ad officiare la cerimonia funebre don Paolo Bussato che dice che “il perché del delitto non trova una risposta umana”. Tra le autorità presenti anche il sindaco di Montecchio e quello di Sovizzo (comune di cui è originario il compagno della 21enne) che nei giorni scorsi hanno indetto il lutto cittadino. Sulla bara parenti e amici hanno lasciato una dedica, prima di dire addio ad Alessandra.