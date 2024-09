La Protezione Civile apre la sala operativa regionale. Forti precipitazioni su Colli Berici, Euganei e Polesine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Protezione Civile Regionale del Veneto ha comunicato intorno a mezzogiorno di aver aperto la sala operativa regionale. Una decisione presa in considerrazione del rischio idrogeologico e idraulico previsto nell’arco della giornata di oggi. Una seconda ondata di forti precipitazioni e temporali ha avuto inizio nel primo pomeriggio e proseguirà fino a sera tardi.

“Ringrazio la nostra Protezione Civile e tutti coloro che stanno operando in queste ore – commenta il Presidente della Regione Luca Zaia – il loro prezioso apporto anche solo in termini di vigilanza rispetto all’evoluzione meteo è fondamentale in ottica preventiva a tutela di tutto il territorio”.

Per quanto riguarda la situazione meteo, prima delle 5 non si sono registrate precipitazioni degne di nota. Successivamente i primi rovesci hanno interessato le Prealpi e la pedemontana veronese. In seguito una linea temporalesca ha interessato la pianura meridionale ed occidentale spostandosi lentamente da sud verso nord: rovesci di forte intensità hanno colpito la fascia tra i colli Euganei e i colli Berici (53 millimetri di pioggia all’ora a Ospedaletto Euganeo, 45 a Galzignano, 43 a Teolo (tutte e tre località padovane), 47 a Barbarano (Vicenza) e la costa sud-occidentale (Pila Porto Peschereccio, 57 mm/h).

Fra le ore 10 e le 13 c’è stato uno spostamento della linea temporalesca da sud-ovest verso nord-est, cui è seguita un temporaneo diradamento/esaurimento a partire dalle zone sud-occidentali. Potranno, comunque, verificarsi ancora rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. La tendenza dalle ore 13 alle ore 17 di oggi è quella di un’ulteriore fase di instabilità con precipitazioni, rovesci e temporali in ingresso dalle zone sud-occidentali, in estensione fino ad interessare tutta la regione. Sono ancora previsti fenomeni di forte intensità più probabili sulla pianura centrale e orientale e in prossimità della costa.

Ancora piogge intense nel pomeriggio

Il passaggio di un secondo impulso perturbato sta interessando gran parte della regione con precipitazioni estese, anche a carattere di rovescio e temporale, più significative su Prealpi, pianura e costa. In queste zone sono probabili temporali anche intensi e quantitativi di pioggia localmente abbondanti, in part sulla pianura e costa centro orientali. Entro le prime ore di domani venerdì 6 tendenza ad attenuazione e diradamento dei fenomeni a partire da ovest, con residue precipitazioni sulle zone orientali della regione; nel resto della giornata possibile ancora qualche locale precipitazione ma di entità modesta.

Alla luce di queste previsioni il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, ha emesso un aggiornamento con un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica, valido dalle 14 alle 24 di oggi nel quale si conferma lo Stato di allarme per criticità idrogeologica rossa in due bacini (Basso-Brenta Bacchiglione e Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna). Il resto dei bacini è in stato di preallarme per criticità idrogeologica arancione eccetto l’Alto Piave (verde). Il quadro di criticità idrogeologica per temporali è confermato rispetto a ieri (tutti i bacini in stato di preallarme tranne l’Alto Piave dove è stato di attenzione). Infine, per quanto concerne la criticità idraulica, stato di attenzione in tutti i bacini eccetto Alto Piave e Po-Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige dove la criticità è verde.

Nel Vicentino l’allerta scende da rossa ad arancione

Nella mattinata a Vicenza città sono scesi circa 50 millimetri di pioggia, che hanno causato piccoli allagamenti in via dello Stadio, viale Eretenio e via Riello, dovuti principalmente a ostruzioni superficiali delle caditoie prontamente ripulite dalla Protezione Civile, da Amcps, Viacqua e Aim Valore Ambiente. Altre zone interessate da allagamenti nella mattinata sono state il Mercato Nuovo, la Stanga, il Sottopasso di Villaggio del Sole (tra viale del Sole e via granatieri di Sardegna ). La Protezione Civile comunale rimane allertata ed è pronta ad intervenire qualora vi fosse necessità, con le proprie squadre, così come la Polizia Locale.Il concerto di Fiorella Mannoia, in programma questa sera in piazza dei Signori, per ora è confermato.