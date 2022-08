Incidente mezzo pesante-furgone, autoarticolato si rovescia sul fianco. Un ferito e traffico in tilt

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mancavano pochi minuti alle 11 quando, nella mattinata di oggi 11 agosto, si è verificato un grave incidente tra un autoarticolato ed un furgone. I rilievi sono ancora al vaglio degli agenti, ma da una prima ricostruzione sembra che i due mezzi si siano scontrati frontalmente, causando il ribaltamento su un fianco del camion e conseguente perdita del carico finito nella carreggiata, si tratta di un container porta merci.

Il sinistro è avvenuto in via Battaglia a Montecchio Maggiore, a ridosso del casello autostradale della A4, vicino alla rotatoria che servirà ad indirizzare il traffico verso la Pedemontana. I vigili del fuoco di Arzignano sono intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi e verificare la situazione, sul posto anche carabinieri e personale medico del Suem che ha prestato le prime cure al conducente del mezzo rovesciato, poi trasportato in ospedale. L’altro autista è stato invece medicato sul posto. Il traffico, che a quell’ora, solitamente è molto intenso, è stato deviato durante le operazioni di ripristino e per consentire agli agenti di effettuare i rilievi, la situazione è tornata alla normalità poco dopo mezzogiorno.