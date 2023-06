Malore mentre guida: settantenne esce di strada e muore poco dopo in ospedale

Dramma nel pomeriggio a Montecchio Maggiore: un uomo di 70 anni si è sentito male mentre guidava, uscendo di strada. Soccorso da una pattuglia dei carabinieri in transito, è stato soccorso e quindi portato in ospedale in ambulanza, ma è morto qualche ora dopo nel reparto di rianimazione.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio in via Milano, lungo la Strada Regionale 11 in direzione di Verona. Ad assistere all’uscita di strada, alcune persone che l’avrebbero scorto accasciarsi al volante. I soccorsi sono quindi scattati immediatamente: fra i primi ad accorrere anche una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri. I militari hanno iniziato le manovre rianimatore in attesa dell’ambulanza del Suem 118: le condizioni dell’automobilista sono apparse subito disperate.

Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, è morto poco dopo nonostante le cure prestate con celerità dai sanitari. Saranno i carabinieri ad indagare con certezza se l’uscita di strada è stata provocata da un malessere o viceversa.