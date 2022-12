Nuovo incidente al “Melaro”: auto contro scooter davanti al distributore, grave un 40enne

Risale alle 8 e mezza di martedì mattina l’incidente che ieri ha allertato una “missione” di soccorso lungo la strada del Melaro alle Alte di Montecchio, teatro di numerosi eventi analoghi, composta dagli agenti di polizia locale dei Castelli e dagli operatori sanitari del Suem giunti dall’ospedale di Arzignano. In un primo momento le condizioni dello scooterista – un uomo di circa 40 anni – apparivano infatti particolarmente gravi, tanto da disporre il ricovero immediato verso il pronto soccorso più vicino.

Fortunatamente con il passare delle ore si è escluso il pericolo di vita per la persona ferita e in cura nel polo dell’Ovest Vicentino, il “Cazzavillan” di Arzignano, che avrebbe comunque riportato dei traumi non superficiali. Incolume invece il conducente dell’auto coinvolta nello scontro a due veicoli.

Lo scenario dello scontro accidentale è stato nei pressi dell’accesso al casello autostradale dell’A4, lungo la provinciale del “Melaro”, di fronte alla stazione di servizio per carburanti. Per comprendere la dinamica dell’impatto tra auto e scooter bisognerà attendere gli esiti dei rilievi della polizia locale intervenuta con una pattuglia sul posto. Una vettura di marca Ford condotta da un 59enne di Sarego ha impattato con il ciclomotore Piaggio, una nuovo modello Vespa, dove a bordo si trovava il malcapitato 40enne vicentino, le cui iniziali sono T.S., tra l’altro concittadino dell’uomo al volante dell’automobile.

In quel momento il traffico di veicoli in strada era particolarmente intenso, del resto come d’abitudine dei giorni feriali sulla Sp34, anche a causa del cantiere stradale presente poco lontano per il raccordo con la Superstrada Pedemontana Veneta. L’incidente mattutino di ieri ha provocato un ulteriore intasamento del flusso di auto e camion fino al termine dei rilievi e la rimozione dei due mezzi incidentati.