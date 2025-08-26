Paura per l’incendio di un gruppo di bici e motorini: fiamme domate dai pompieri

I vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti poco prima della mezzanotte di ieri, 25 agosto, a Montecchio Maggiore per un incendio che ha riguardato un gruppo di biciclette e motorini all’esterno di un condominio in via Trieste. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre giunte sul posto dal distaccamento di Arzignano e dalla centrale di Vicenza hanno dispiegato sette uomini e tre veicoli, tra cui un’autopompa serbatoio ed un’autobotte.

Grazie all’impiego di schiumogeni estinguenti, i pompieri hanno velocemente domato le fiamme divampate all’esterno di un edificio in Strada Regionale 11, limitando i danni ai soli veicoli coinvolti hanno evitato il propagarsi dell’incendio agli stabili vicini. Dopo aver messo in sicurezza l’area interessata i vigili del fuoco hanno lasciato la zona rientrando alle sedi di servizio, sul posto erano presenti anche i carabinieri, le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

