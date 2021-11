Ragazzino travolto da un’auto mentre attraversa: è in gravi condizioni

Grave incidente ieri a Alte di Montecchio Maggiore: un ragazzino di 11 anni è stato investito da un’auto dopo aver deciso di attraversare improvvisamente la strada e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Non sarebbe però in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto in via Volta poco prima delle 19 di domenica 31 ottobre. A bordo dell’auto, un 26enne di Altavilla Vicentina.

La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale “Dei Castelli”, ma dai primi accertamenti pare che il ragazzino, residente a Montecchio e di origini africane fosse in giro con alcuni coetanei per la festa di Halloween e che, arrivati in via Volta, abbia improvvisamente attraversato lontano dalle strisce pedonali. Nell’urto con l’auto che stava sopraggiungendo l’11 ha sbattuto la testa sul parabrezza, sotto gli occhi di alcuni testimoni, rovinando poi sull’asfalto.