Ritrovata nel Trevigiano la ragazza di 15 anni scomparsa da casa per cinque giorni

Grazie alla denuncia di scomparsa e alla proliferazione delle condivisioni sui social della foto dell’adolescente si è conclusa sabato a mezzogiorno la ricerca di una 15enne residente a Montecchio Maggiore, scomparsa lunedì mattina.

Oltre cinque giorni in cui la giovanissima aveva fatto perdere le sue tracce senza dare più notizie di sé ai parenti, alla madre in particolare che poi ha chiesto aiuto anche al popolo del web, dopo la denuncia alle forze dell’ordine raccolta dai militari dell’Arma della Tenenza castellana.

Si è trattato di un allontanamento volontario, per motivazioni personali in questi casi da mantenere coperte dal riserbo dovuto, stando anche l’età della fragilità dell’adolescente e minore finalmente ritrovata. In buone condizioni di salute. La notizia del riconoscimento e della presenza in carico da parte dei Carabinieri proviene dalla provincia di Treviso.

Nel corso della giornata la giovane sarà riaffidata alla madre e altri parenti, dopo il sospiro di sollievo che ha seguite le interminabili ora di apprensione dalla sua sparizione. Decisiva la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, a cominciare dal personale della Tenenza di Montecchio Maggiore, per la riuscita della missione.

