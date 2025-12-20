Ruba e ferisce la vigilanza: 33enne arrestato al Tosano

Un intervento di routine della Polizia Locale dei Castelli è culminato con l’arresto di un 33enne che, al supermercato Tosano di Montecchio Maggiore, aveva dato in escandescenza con il personale di vigilanza ferendoli nel tentativo di fuggire dopo aver sottratto della merce dagli scaffali del punto vendita. Il fatto di cronaca è accaduto giovedì 18 dicembre.

I fatti

Mentre gli agenti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle vicinanze del supermercato Tosano di viale Trieste a Montecchio Maggiore, hanno notato un uomo che stava andando in escandescenza nei confronti del personale di vigilanza dell’esercizio commerciale. Intervenuti immediatamente, con non poche difficoltà a causa del comportamento ostile e violento dell’uomo, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo.

Identificato in C.A., 33 anni, originario del Burkina Faso, residente a Vicenza e domiciliato a Montecchio Maggiore, l’uomo è stato arrestato in flagranza per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. Accompagnato al comando di piazza San Paolo, è stato sottoposto a una perquisizione personale che ha permesso di recuperare i beni rubati. L’arrestato è stato quindi trattenuto nella camera di sicurezza della Questura di Vicenza, sotto la sorveglianza della Polizia Locale dei Castelli, fino al processo con rito direttissimo di venerdì. Al Tribunale di Vicenza, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il processo è stato rinviato per termini di difesa su richiesta del legale difensore dell’imputato.

“La Polizia Locale svolge un ruolo determinante sul nostro territorio, non solo nel controllo della viabilità, ma anche nella tutela del bene comune e nel contrasto dei reati – ha dichiarato il sindaco Silvio Parise – Durante un normale pattugliamento, gli agenti hanno individuato una situazione critica e sono intervenuti senza esitazioni, assicurando alla giustizia l’autore dei fatti. Questo episodio evidenzia quanto la presenza costante della Polizia Locale sia essenziale per garantire la sicurezza dei cittadini e proteggere la nostra comunità”.

– – – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.