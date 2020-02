Tamponamento in A4 a San Stino di Livenza: muore 38enne originario del vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dramma stamane a San Stino di Livenza (Venezia), in autostrada: un autista vicentino di soli 38 anni ha perso la vita nel tamponamento fra il suo furgone-frigo e un autoarticolato.

Si tratta di Luca Fochesato, originario di Montecchio Maggiore ma residente a Loria (Treviso), a pochi chilometri da Bassano.

La tragedia è avvenuta intorno alle 7.30, sulle corsie dell’A4 in direzione di Trieste, poco dopo l’uscita di San Stino, al km 446 e 880. Ad estrarre il corpo del vicentino, che ha tamponato il tir che lo precedeva, sono stati i vigili del fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza, giunti sul posto insieme al Suem 118, alla polizia stradale e al personale ausiliario dell’autostrada. La cabina del furgone commerciale di Fochesato, che stava trasportando un carico di prodotti di macellazione, è rimasta completamente schiacciata: per lo sfortunato 38enne, purtroppo non c’è stato nulla da fare, in quanto è morto sul colpo.

Il tratto di A4 fra San Stino e Portogruaro è rimasto chiuso al traffico fino alle 9.45, con lunghe cose e ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. La situazione si è normalizzata solo in tarda mattinata.

Luca Fochesato era molto conosciuto nel trevigiano e soprattutto nel padovano: faceva parte infatti – anche con ruolo di solista – del coro Moviechorus: un progetto di educazione musicale dislocato fra Stra (Venezia), Rubano e Busiago (Padova) che propone corsi di canto corale per bambini, ragazzi e adulti, con un repertorio di colonne sonore tratte da film, cartoni animati e musical. Sul suo profilo Facebook ora si stanno moltiplicando i messaggi di commozione e di ricordo. Gran voce, sorriso e due grandi occhi azzurri, di Luca (“Kalu” per glil amici) chi gli voleva bene ricorda la semplicità, la generosità e la simpatia.