Morta dopo undici giorni di agonia l’anziana ustionata nell’incendio del suo letto

Si è spenta all’ospedale di Genova Anna Rosa Casarin, la donna di 80 anni di Arzignano rimasta gravemente ustionata nell’incendio del materasso dove stava riposando.

La morte è sopravvenuta ieri. L’anziana era stata portata a Genova proprio per la gravità delle ustioni riportate nel rogo, avvenuto nella notte fra il 7 e l’8 febbraio scorso.

Le fiamme avevano avvolto il suo corpo in pochi secondi: a provocarle, secondo quanto verificato durante le indagini dai carabinieri, un mozzicone di sigaretta lasciato acceso dalla donna, che abitava in piazza Campo Marzio 15, in pieno centro ad Arzignano. Inizialmente l’80enne era stata trasferita all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Da lì, dopo le prime cure per stabilizzarla, è stato deciso il trasferimento in elicottero a Genova in un centro specializzato, viste le gravissime ustioni riportate.

A lanciare l’allarme era stata la badante, svegliata dall’odore acre del fumo e dalle grida mentre riposava nella stanza accanto. Dopo aver chiesto l’aiuto di un altro condomino, per tentare di spegnere le fiamme con delle coperte, erano stati allertati i vigili del fuoco e il Suem 118.