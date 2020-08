Maltempo, Ovest sotto assedio. Danni ovunque, il sindaco: “Rimanete a casa”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tetti scoperchiati, impianti in tensostruttura distrutti dalle raffiche di vento, grossi rami e perfino alberi sulle strade. Anche la zona dell’Ovest Vicentino sta facendo i conti con il maltempo di sabato pomeriggio, con i vigili del fuoco con il supporto della polizia locale impegnati nei luoghi più colpiti a fronte di decine di chiamate di richieste di aiuto giunte ai numeri di emergenza. A dar loro manforte la Protezione Civile, con tutti i volontari disponibili chiamati all’appello.

Ad Arzignano annunciati danni importanti alle strutture sportive, sia allo Stadio Comunale che nei campi di tennis a fianco, con il tendone di copertura completamente divelto dalla furia delle raffiche ventose. Bloccata in più punti la viabilità dalle 16 in poi, e sarebbero decine le coperture divelte di abitazioni ed edifici. In tutta la città di lamentano problemi legati al maltempo, con caduta di grandine, in particolare nella zona di San Zeno, dove decine di tegole dai tetti sono finite in strada.

Così come tante sono le persone scese in strada sotto la pioggia battente per cercare di limitare i danni e ripulire, anche se per cautela il consiglio è di attendere l’affievolimento del temporale che si sta abbattendo su tutto il Vicentino. Dalla sede della Protezione Civile il sindaco Alessia Bevilacqua raccomanda ai concittadini di rimanere a casa, per agevolare le operazioni di soccorso e ripristino, evitando guai ulteriori. “La situazione è critica – dice in video – stiamo intervenendo in maniera prioritaria dove ci sono situazioni di maggior pericolo”. Parecchie le vie non percorribili a causa di detriti di ogni tipo finiti sulla carreggiata, tra cui quella di accesso all’ospedale Cazzavillan, una delle prime a essere liberate per ovvi motivi di emergenza.

https://www.facebook.com/cittadiarzignano/videos/672995089976256

Tanti arzignanesi, di rientro in casa dopo aver sistemato dove possibile i detriti, stanno documentando gli effetti del maxi temporale postando poi video e immagini sui social.

Bloccata via 4 Martiri sempre nella città del Grifo a causa del crollo di una copertura in metallo di un edificio, sopra la palestra Energy. Sul posto anche la polizia locale per far defluire il traffico. Ma in tutta l’area dell’Ovest Vicentino si lamentano danni a cose, mentre per quanto riguarda le persone finora non si hanno notizie di ferimenti o ricoveri dovuti all’eccezionale ondata di temporali. A Trissino zona industriale con scenari da guerra, tra capannoni “bucati” dal vento e detriti sparsi su piazzali e in strada. Situazione analoga a Castelgomberto, in particolare in località Valdilonte dove si registrano anche allagamenti diffusi. Problemi anche a Montecchio Maggiore e Cornedo, in misura minore.