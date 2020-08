Pedemontana flagellata dal maltempo. Grandine ed esondazioni sparse

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Pur se ampiamente annunciato, il maltempo di oggi pomeriggio ha rispettato tutte le funeste attese: drammatica a tratti la situazione sul Veronese, ma molto battuta anche la Pedemontana vicentina, dove si segnalano diffuse grandinate, esondazioni di corsi d’acqua e schianti di piante al suolo. In tutta la provincia sono state 165 le chiamate ai vigili del fuoco in un paio d’ore, a partire dalle 16.

Grandinate in particolare documentate sulla pedemontana bassanese, fra cui il comune di Colceresa, particolarmente colpito. Difficile la situazione anche a Villaverla, dove in via Cantarana ha esondato un affluente del Timonchio. A Breganze in zona industriale si segnalano zona esondazioni di tombini di scarico. Problemi con alberi spezzati e caduti al suolo anche a Malo.

A Sarcedo via Granezza è allagata, e il torrente Igna ha raggiunto livelli considerati già preoccupanti. Allagamenti anche a Thiene, combinati a grandinate diffuse, con problemi anche nei pressi dell’aeroporto “Ferrarin” nella frazione cittadina di Rozzampia. Piante schiantate sulla provinciale che sale a Monte di Malo, come in altre paesi dell’Altovicentino.

Notizia in aggiornamento