“Non c’è due senza tre”, la polizia locale dei Castelli “di pattuglia” anche Sarego

Vigili di nome (del passato recente) e di fatto anche Sarego. Lo saranno a partire dal 1 gennaio gli agenti della polizia locale dei Castelli, consorzio ben radicato nel territorio di Montecchio Maggiore e Brendola nell’area Ovest Vicentino che tra poco più di un mese “sconfineranno” anche nella cittadina vicina, di recente uscita dal consorzio con Alonte, Val Liona e Lonigo.

Un patto siglato di recente tra le parti, sotto forma di convenzione stipulata con il Comune seraticense, in accordo con gli altri due enti amministrativi locali, che allargherà il bacino d’utenza a circa 37 mila cittadini. Per l’ufficialità manca e la conclusione dell’iter manca solo il placet dei tre consigli comunali coinvolti nell’accordo, ma si tratta di mere formalità.

Alla guida della nuova conformazione della polizia locale con sede ad Alte di Montecchio Maggiore confermato il Comandante Alessandro Rigolon, da quasi due anni – datata fine gennaio 2012 la sua nomina – a capo delle pattuglie di ex “vigili” che pattugliano un ampio territorio, di circa 80 chilometri quadrati guardando alla superficie. L’entrata di Sarego nel consorzio porterà all’assunzione di un nuovo operatore, aggiornando a 16 unità l’organico dei “Castelli”.

LE DICHIARAZIONI DEI SINDACI COINVOLTI

Jessica Giacomello (Sarego). “Preso atto della richiesta giunta dal primo cittadino di Lonigo, Pierluigi Giacomello, con cui comunicava la cessazione della convenzione, e la volontà di non rinnovarla, grazie alla collaborazione con gli uffici, ci siamo attivati per trovare una soluzione. Gli accordi chi li cerca li fa. Ringraziando la polizia locale di Lonigo per il lavoro svolto, non posso che ringraziare i colleghi sindaci e ritenermi più che soddisfatta per questo nuovo capitolo che si apre con la polizia locale dei Castelli. È bello sottolineare come il perimetro della convenzione ricalchi in parte quello dell’Istituto Comprensivo e di altre convenzioni che ci vedono già in rete e in sinergia con i comuni di Montecchio Maggiore e Brendola. L’operato degli agenti è per i cittadini un servizio di prossimità e sono certa che questo nuovo connubio porterà a un salto di qualità in termini di qualità e servizi”.

Bruno Beltrame (Brendola). “Oltre all’agente l’arrivo di Sarego porterà una riorganizzazione delle attività in un’ottica più estesa di controllo territoriale. Con problemi di sicurezza simili e in aree confinanti che interagiscono quotidianamente – evidenzia il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame – sarà possibile pianificare attività di monitoraggio di più ampio respiro e garantire ai cittadini una veloce risposta alle richieste di intervento”.

Gianfranco Trapula (Montecchio Maggiore). Abbiamo accolto con favore la richiesta formulata da Sarego per entrare a far parte della nostra polizia locale: un ingresso che ci permetterà di arrivare a una maggiore razionalizzazione dei costi generali e a un servizio più efficiente sul territorio”.