Trofeo Hoffmann 2023 pronto al gran finale: in 12 pronte al “dentro o fuori” fino a venerdì

Il Trofeo Hoffmann tocca il suo apice nell’ultima settimana di luglio che proprio da stasera coincide con le fasi finali dell’edizione n°11 – la prima nel 2008 – del torneo di calcio a 5 in piazza a Villaverla e che ha già portato circa 250 atleti e qualche migliaio di spettatori nel cuore della cittadina. Dallo scorso mercoledì 5 luglio piazza delle Fornaci è diventata a ragione l’arena di confronto tra tanti calciatori dilettanti e altrettanti calcettisti del Vicentino – in realtà anche da fuori provincia – facendo convergere interessi degli addetti ai lavori e insieme di tanti giovani attirati dagli eventi intorno alla manifestazione sportiva.

Ora, a partire da stasera, si entra nel vivo delle partite che designeranno le squadre migliori con “vista” a venerdì 28 luglio, la serata del gran finale o, ancora meglio, delle due grandi finali per il 1° e 3° posto. Sono ancora 12 le formazioni in lizza per la vittoria, da domani sera si rimane in 8 e poi via via di serata in serata fino a designare la vincitrice assoluta che poi entrerà nell’albo d’oro di gran prestigio del torneo più seguito di Vicenza e dintorni. Si parte sempre alle 20 con il fischio d’inizio, venerdì alle 22 la finalissima.

Oltre 20 giorni di pallone “a cielo aperto” che ha offerto fin qui 40 match della prima fase a girone di qualificazione diretta e altri 8 degli spareggi playoff assimilabili ai 16esimi di finale. Stasera in campo per gli ottavi, sempre in match “da dentro o fuori”, sui 40′ di gioco per assegnare il pass a quattro team che andranno a sfidare altrettante teste di serie che in precedenza hanno vinto i rispettivi raggruppamenti. Ad attendere al varco le sfidanti che si qualificheranno stasera sono pronte Forni Fiorini, Ex Yu, Golden Ranch e Officina del Gusto.

Non solo pallone in questa edizione 2023 del Trofeo Hoffmann pensato per “ricucire” con l’evento del passato prima della pandemia (mancava dal 2018). Nelle calde serate di luglio per la prima volta si è abbinato al ritrovo sportivo esibizioni di cheerleaders, sfilate di moda e di accessori, interviste post partita ai protagonisti in campo e altri esponenti del calcio vicentino – e della boxe con il villaverlese Luca Rigoldi ospite venerdì scorso -, il tutto in vista del gran finale in cui si serata in serata si alterneranno l’associazione sportiva inclusiva Indomitri di Schio, una performance live di musica e canto e altre “sorprese” in vista per giovedì e venerdì sera. Con palla tra i piedi de più giovani, inoltre, per un torneo dimostrativo Under 15 che apre le serate conclusive.