Schianto fra quattro mezzi: feriti i conducenti, illeso un bimbo di pochi mesi

Tre auto e un camion intorno alle 15 sono rimasti coinvolti ad Arzignano in un violento schianto. L’incidente è avvenuto in via Montorso. Fra le persone coinvolte anche un bambino di pochi mesi, rimasto illeso.

Dai primi riscontri, pare che un’auto si sia schiantata contro il camion e che il violento impatto abbia poi coinvolto altre due vetture che stavano sopraggiungendo, una delle quali è finita fuori strada, in un fossato. I conducenti sono rimasti feriti, per fortuna in modo lieve.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Arzignano, che sta accertando la dinamica dei fatti, e le ambulanze del Suem 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per due ore, con significativi disagi su tutto il sistema viario locale.