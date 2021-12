Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: Agno Chiampo Ambiente annuncia disagi

Le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, che si svolgerà lunedì 13 dicembre. Per questo la società Agno Chiampo Ambiente ha comunicato che in tale giornata non sarà in grado di assicurare (salvo revoca dello sciopero o mancata adesione allo stesso da parte dei lavoratori) i servizi di igiene ambientale.

Nei 22 Comuni dell’Ovest Vicentino potrebbero quindi verificarsi dei disagi non solo nella raccolta porta a porta dei rifiuti ma anche negli altri servizi che la società gestisce per conto degli enti locali. In caso di sciopero, i servizi di igiene ambientale saranno ripristinati dal giro di raccolta successivo, secondo il calendario dei diversi Comuni soci.