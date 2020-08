Ok la posa della fibra ottica, ma serve il “ponte” con la linea madre. Si va ad ottobre

Anche la comunità di Zermeghedo, comprensiva delle famiglie che ci vivono ma anche delle numerosi attività industriali, artigianali e commerciali del luogo, avranno a breve a disposizione la fibra ottica di ultima generazione. La posa della rete, infatti, è stata completata nel sottosuolo del comune dell’Ovest Vicentino, ma si dovrà ancora pazientare per due-tre mesi, per cause indipendenti dalla propria volontà e dalla ditta che sta eseguendo i lavori, sospesi per alcune settimane durante la parentesi di blocco dovuto alla pandemia.

La causa del ritardo, che si protrarrà fino al prossimo inizio autunno, è da addebitare in secondo luogo all’allacciamento alla “rete madre” di Montecchio Maggiore, già in funzione ma che passa per il territorio di Montorso Vicentino, dove i lavori al contrario sono ancora in corso.

Nessun “problema di vicinato”, comunque, basterà attendere il completamento dello step conclusivo e anche i quasi 1.400 abitanti di Zermeghedo potranno valutare la possibilità di navigare più veloci, al pari dei comuni dell’area Ovest della provincia, accedendo alle connessioni internet di ultima generazione. La previsione per il definitivo via libera è per i primi di ottobre, come assicura il primo cittadino Luca Albiero al termine di un incontro con i tecnici che si occupano dei lavori di attivazione della fibra.

“La rete in paese è già stata interamente posata – spiega infatti il sindaco in maniera più dettagliata -, ma manca l’allacciamento alla dorsale principale proveniente da Montecchio Maggiore. Dovendo essa, per motivi tecnici, passare per Montorso Vicentino, comune che ha deciso di aderire alla stessa tecnologia, è prima necessario che i lavori di posa dei cavi siano ultimati lì. Se a questo sommiamo i mesi di stop causati dal lockdown, ecco spiegato il motivo dell’allungamento dei tempi inizialmente previsti per l’attivazione della rete a

Zermeghedo. Siamo fiduciosi che ora i lavori possano proseguire speditamente, in modo

da ottenere al più presto questo prezioso servizio: connessioni rapide significano, infatti,

maggiori vantaggi sia per i cittadini sia per le aziende”.