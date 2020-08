Grave infortunio alla Stefanplast: operaia schiacciata da una pressa

Gravissimo infortunio sul lavoro nelle prime ore di oggi 7 agosto, alla Stefanplast di Villaganzerla, frazione di Castegnero: un operaia del turno di notte è rimasta schiacciata da una pressa e ora si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza.

L’azienda, con stabilimento in via Piazza, realizza prodotti in plastica per la casa, il giardino e gli animali domestici.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2,30: per cause che sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, l’operaia – di origini serbe e di 53 anni, esperta nel lavoro tanto da essere capoturno – è rimasta schiacciata nella parte inferiore del corpo (bacino e gambe) da una pressa, riportando gravi fratture. Soccorsa da un’ambulanza del Suem 118, dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasportata all’ospedale San Bortolo dove è appunto ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono giunti subito anche i arrivati anche i carabinieri.

“Alla lavoratrice e ai suoi famigliari – affermano in una nota congiunta Stefano Garbin di Filctem Cgil Vicenza e la Rsu dell’azienda – va la nostra vicinanza. Ci troviamo ancora una volta a commentare una vicenda che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Non conosciamo ancora bene le dinamiche o le responsabilità su questo nuovo infortunio, ma ribadiamo con forza che si può e si deve intervenire per evitare che questi eventi si ripetano”.

“In questi giorni concitati che precedono le ferie estive – continua il comunicato – molte aziende sono alle prese con ordini da chiudere in fretta. Non vanno dimenticate, e ripetiamo mai dimenticate, tutte le azioni necessarie per mettere i lavoratori in sicurezza nei luoghi di lavoro e non solo in sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19. Come organizzazione sindacale metteremo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per portare sul nostro territorio la massima attenzione su questo drammatico tema”.