Quando impresa e solidarietà si incontrano: l’impegno di “Fabbricare Salute” per la sanità locale

L’unione fa la forza, recita un antico adagio. È senza dubbio questa filosofia, nel maggio 2023, ad aver ispirato un gruppo di imprenditori vicentini nell’istituire la Fondazione “Fabbricare Salute”. L’iniziativa ha come scopo la mobilitazione di idee, risorse e competenze a sostegno della sanità locale, con un occhio di riguardo per l’Ospedale Alto Vicentino di Santorso. Una realtà di cui Pietro Sottoriva e Silvia Marta, rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione, hanno parlato con Gianni Manuel e Roberta Marta ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “StartUp“.

Un’iniziativa che ha le sue radici negli anni della pandemia: “Noi imprenditori – spiega il presidente Sottoriva – siamo convinti che le colonne portanti del nostro territorio siano le industrie, la formazione e la salute. Quest’ultima, a causa del Covid, è diventata la colonna principale. Abbiamo quindi pensato di dare una mano a beneficio del benessere delle persone. Come imprenditori cerchiamo di fungere da tramite fra la sanità e il cittadino. Se il cittadino non sta bene, non stanno bene neanche le imprese”.



“Tutti i nostri collaboratori – continua Silvia Marta -, come in generale tutte le persone che vivono in questo territorio, hanno diritto ad avere una sanità pubblica adeguata. Ed è per questo che ci siamo mossi”. Un attivismo che, come si è detto, guarda prioritariamente all’Ospedale di Santorso: “Concordiamo con la direzione sanitaria i progetti – aggiunge la vicepresidente -, e poi li proponiamo ai colleghi imprenditori. L’obiettivo è creare un’ospedale di eccellenza che attragga e trattenga il personale sanitario”.

“Sono stati due anni molto complicati – ammette Pietro Sottoriva -. Non avevamo esperienza, e questo ci ha rallentato”. Gli fa eco Silvia Marta: “L’abbiamo specificato subito che non eravamo esperti in materia. Abbiamo avuto l’umiltà di andare a vedere come funzionano le altre fondazioni, e pian piano abbiamo creato la nostra. La cosa fondamentale è che fin da subito si è creato un bel rapporto con la direzione sanitaria dell’ospedale. Avevamo il comune intento di fare qualcosa di buono. E siamo partiti capendoci subito”.

La sinergia ha dato ben presto i suoi frutti, con progetti quali un innovativo sistema di terapia microinvasiva contro l’ipertrofia prostatica, l’automedica che giunge dove le ambulanze non possono arrivare e l’acquisto di kit per sistemi mini-invasivi per la chirurgia robotica in ambito ortopedico. Uno dei progetti in corso, continua il presidente Sottoriva, “riguarda la consulenza nutrizionale nel reparto di oncologia e gastroenterologia. L’obiettivo è abbinare alle cure il mangiare sano, affinché i pazienti non risentano del percorso curativo a livello di deperimento fisico”.

“Anche l’opera di sollecitazione è servita – spiega ancora il presidente -. Adesso, ad esempio, nell’Ospedale di Santorso abbiamo l’emodinamica disponibile 24 ore su 24. Facciamo le pressioni che riteniamo doverose. Siamo un piccolo amplificatore delle necessità del territorio”. Una realtà virtuosa, tanto da far auspicare a Silvia Marta “che anche altrove si prenda l’iniziativa di creare fondazioni a sostegno della sanità pubblica”. Pietro Sottoriva, tuttavia, non ha dubbi: “Le fondazioni non dovrebbero esserci. La sanità deve essere perfetta, e a renderla tale deve essere la politica. Noi continuiamo a darci da fare a beneficio del nostro territorio. Però sarebbe bello ricevere una pacca sulla spalla”.

Gabriele Silvestri

