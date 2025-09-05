Marcesina, undicenne si frattura una gamba cadendo in moutain bike

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Soccorso alpino in azione ieri nel tardo pomeriggio a Marcesina (Enego) per un undicenne emiliano che si è fratturato un gamba a causa di una caduta in mountain bike.

Al rientro verso Marcesina, dopo aver percorso un giro ad anello assieme al padre, il ragazzino – di Fabbrico (Reggio Emilia) – ha perso il controllo, in discesa, della propria bici a causa di una buca ed è rovinato a terra. Non essendoci copertura telefonica, il papà per allertare i soccorsi si è allontanato alla ricerca di campo e lanciare l’allarme.

Non riuscendo ad avere ulteriori informazioni sulla posizione, una squadra del Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni è partita, finché, a seguito di numerosi tentativi, si è riusciti a geolocalizzare la posizione tramite Whatsapp. Padre e figlio si trovavano lungo una sterrata di esbosco del legname non segnata sulla cartina. Arrivati sul posto e constatata la situazione, i soccorritori hanno prestato le prime cure. Verificato che l’ambulanza poteva avvicinarsi direttamente, il ragazzino, che aveva riportato la frattura di una gamba e varie escoriazioni, è stato caricato a bordo e portato in ospedale ad Asiago. La squadra ha riaccompagnato il padre alla sua auto, lasciata a Marcesina, trasportando anche le biciclette.

