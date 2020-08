Mette male il piede e si infortuna a Castelloni di San marco. Donna salvata in elicottero

Alle 12.40 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per una escursionista infortunatasi ai labirinti dei Castelloni di San Marco, nel territorio comunale di Enego.

Due squadre hanno raggiunto in jeep Malga Fossetta, per poi proseguire a piedi per intervenire nel caso in cui l’elicottero di Treviso emergenza in avvicinamento non potesse concludere l’operazione, per scarsa visibilità, o necessitasse di supporto.

L’eliambulanza ha invece ultimato in autonomia il recupero della donna che, messo male un piede, aveva riportato un probabile trauma al ginocchio. L’infortunata, che si trovava con un’altra persona a 1.800 metri di quota, è stata issata a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 15 metri e trasportata all’ospedale di Bassano.