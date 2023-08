Migranti e accoglienza, Guzzonato: ‘Chi può, apra le case sfitte’. Insorge la Lega

C’è agitazione a Marano Vicentino dove nonostante il tempo delle vacanze il tema dell’accoglienza scalda la politica e torna a dividere maggioranza e opposizione. Ad accendere gli animi complice una lettera indirizzata a tutti i maranesi, causa l’intensificarsi degli sbarchi di persone migranti sulle coste italiane ed il conseguente sovraffollamento degli hot spot, la ‘redistribuzione’ che il Ministero degli Interni starebbe coordinando con le Prefetture di tutto il territorio nazionale che vedrebbe arrivare nel Veneto circa 4mila persone di cui 600 nel Vicentino.

“Il Comune di Marano Vicentino – scrive il Sindaco Marco Guzzonato spalleggiato per l’occasione dal parroco del paese Don Fabio Balzarin nella missiva recapitata in questi giorni – sta sostenendo e praticando l’accoglienza diffusa, qualificata e ordinata come strumento per gestire il fenomeno dei flussi migratori, per questo nel nostro paese è attivo un progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) destinato a nuclei familiari vittime di tratta, violenze e persecuzioni, gestito da enti del terzo settore seri, affidabili e radicati nel nostro contesto da anni. Sono tante le esperienze di collaborazione tra il Comune, la Parrocchia e le Associazioni maranesi nell’assistenza e cura delle persone più fragili ed esposte, anche migranti e richiedenti protezione.

Proprio questa modalità concreta di affrontare in maniera coordinata la questione dei flussi migratori e dell’accoglienza è stata oggetto, nelle scorse settimane, di confronto con il Prefetto, che ha chiamato i Comuni per chiedere collaborazione e disponibilità. In quella sede, con il Comune di Santorso, abbiamo proposto al Prefetto la prosecuzione del progetto La tenda di Abramo per dare risposta all’attuale intensificarsi degli arrivi e alla necessità di proporre percorsi di accoglienza e integrazione che siano degni ed efficaci. Sono 21 i Comuni dell’Alto vicentino che hanno aderito con noi a questa proposta, mettendo a disposizione edifici comunali ed impegnandosi a reperirne nel mercato privato, con l’obiettivo di accogliere con finanziamenti ministeriali 3 persone ogni 1000 abitanti, sempre con la logica di distribuirli in modo sostenibile e dignitoso sul territorio, in piccoli gruppi e costantemente seguiti da enti gestori seri.

Sono quindi 28 le persone che la nostra comunità, per fare la propria parte, dovrebbe accogliere. Visto che il Comune ha già messo a disposizione tutti gli alloggi disponibili per queste progettualità – conclude lo scritto a doppia firma – vi scriviamo per fare appello alla vostra disponibilità nel concedere l’utilizzo di vostri appartamenti o abitazioni sfitti, a fronte di un regolare contratto da stipulare tra la proprietà e la cooperativa partner del progetto finanziato dal Ministero, per poter dare vita ad una accoglienza ed integrazione diffusa, qualificata e sostenibile. A carico dell’ente gestore che lavorerà a fianco dei Comuni saranno anche tutte le altre incombenze burocratiche”.

Parole che se da un lato hanno trovato l’ascolto di una fetta del paese, dall’altro sono suonate come un campanello di allarme sociale oltre che come un vero è proprio affronto verso quei residenti costretti a lasciare, loro malgrado, la casa e l’attività dopo la nota vicenda di dissesto idrogeologico legata al tratto tombinato del torrente Rio delle Pietre: “Quando si entra a Marano – scrivono i referenti della locale sezione della Lega – si viene colti da un senso di angoscia. È un paese in emergenza continua, con la piazza transennata da mesi, parcheggi chiusi, strade deviate, case e negozi evacuati. Un paese che sprofonda, letteralmente, a causa del dissesto idrogeologico e dell’incuria.