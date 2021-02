La Migross Asiago torna in campo: sfida al Klagenfurt

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Finiti i festeggiamenti per la vittoria del settimo scudetto, l’Asiago Hockey si prepara a tornare sul ghiaccio dell’Hodegart. Questa sera, ore 19, i leoni affronteranno gli austriaci del Klagenfurt.

Come ormai noto, l’Asiago viene dalla splendida vittoria di sabato in gara 3 contro il Renon: 5-1 agli altoatesini e secondo “tricolore” consecutivo. Un successo che dà lustro e onore alla provincia di Vicenza, ma l’importante adesso è restare coi piedi per terra e rimanere concentrati: nel giro di quattro settimane i giallorossi dovranno affrontare 6 trasferte per prendere continuità anche in campo europeo. Non sarà semplice, ma le motivazioni sono alte.

Già da stasera l’Asiago dovrà cancellare l’euforia di questi giorni e tenere alta la concentrazione per tutti i 60′. Squadre come il Klagenfurt possono nascondere numerose insidie, quindi non avrebbe senso dare la vittoria per scontata. Continuando lo splendido lavoro fatto finora, i successi in Europa non tarderanno ad arrivare.