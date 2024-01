Auto si ribalta nella nebbia: soccorsi in contrada per soccorrere due donne ferite

Soccorsi del Suem 118 con il supporto di vigili del fuoco e Carabinieri nella prima serata di giovedì in Altopiano, dove due donne – rispettivamente conducente e passeggera di un’auto – sono rimaste ferite in maniera seria e con necessita di accertamenti dopo il ribaltamento dell’utilitaria. Sono state entrambe trasferite in ambulanza per il ricovero all’ospedale San Bassiano, a Bassano del Grappa.

Allarme per l’emergenza scattato dopo le 19 di ieri, con le forze di soccorso a raggiungere l’area montana di Contra’ Ciscati in territorio di Lusiana Conco, dove si sono trovati di fronte alla vettura “cappottata” sul tettuccio dopo la perdita di controllo da parte di chi si trovava al volante e la carambola.

Sulla zona, tra il pomeriggio e la prima serata, era sceso un fitto banco di nebbia che potrebbe aver influito sulla dinamiche dell’incidente stradale, al vaglio della pattuglia dei Carabinieri della stazione locale giunti sul posto. Non si conosce per ora l’identità e la provenienza della coppia di donne ricoverate nel polo medico bassanese, si tratterebbe di persone altopianesi.

Notizia in aggiornamento