Treni & trenini, incontri, passeggiate “artistiche” e tanti eventi nel week end in arrivo

Il penultimo weekend di gennaio si avvicina, e di nuovo occhi puntati sulla provincia di Vicenza: il territorio, infatti, torna ad offrire un ricco programma di iniziative per tutti coloro che desiderano occupare al meglio le proprie giornate di riposo. Come sempre, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Ma non solo nel Vicentino: attenzione, infatti, anche a ciò che è in programma in quel di Padova. Come pure oltre confine, nella magica cornice delle Alpi svizzere. Ma andiamo con ordine.

Occasione imperdibile per gli appassionati di ferrovie: a Canove, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio, sarà visitabile la mostra “Il treno dei ricordi“. Negli ambienti del Museo della Prima Guerra Mondiale, i visitatori avranno la possibilità di scoprire la storia del territorio attraverso il treno a cremagliera “Vaca Mora” della linea Rocchette-Asiago, che proprio da qui passava.

A Vicenza, negli stessi due giorni, si potrà esplorare il centro storico a bordo del Trenino Eco Express: in 15 minuti, i passeggeri del trenino elettrico percorreranno un itinerario che offrirà l'opportunità di ammirare i più importanti monumenti cittadini. Partenza da corso Palladio-largo Zileri, dove è stata installata, per il divertimento di bambini e adulti, la giostra cavalli 'Antico Carosello 1921'.

Spazio alla natura con l’iniziativa organizzata dalla Pro Loco Arcugnano, in collaborazione con il Centro Recupero Animali Selvatici ‘Difesa Natura 2000’. Appuntamento venerdì 19 gennaio nella sede delle Associazioni di Torri di Arcugnano: Andrea Rutigliano parlerà di bracconaggio, con riferimento all’operazione “Pettirosso” e al lavoro della Soarda (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali).

Per gli amanti della letteratura, tappa a Sossano nella giornata di sabato, con la presentazione del nuovo libro di Sandra Dal Pra “Le scarpe azzurre e altri racconti“. Le dieci storie contenute nel volume vedono protagonisti oggetti di uso comune. Non sempre questi racconti hanno un lieto fine, così come accade nella vita reale. Il messaggio che si vuole trasmettere, infatti, è che la vita va vissuta in ogni caso con amore e sentimento, con coraggio e passione. Appuntamento presso Villa Loschi Gazzetta.

Tornando nel capoluogo berico, sabato e domenica una passeggiata guidata permetterà di esplorare la città, andando alla scoperta della sua storia, dell’arte e delle bellezze naturali. Partenza dal cuore di Vicenza, passando per il Santuario della Madonna di Monte Berico e proseguendo verso Villa Valmarana ai Nani e la Rotonda. Un occasione perfetta per chi visita questi luoghi per la prima volta, ma anche per chi desidera scoprire nuovi aspetti della città del Palladio.

Sempre a Vicenza, nella giornata di sabato, appuntamento con l’oreficeria. L’iniziativa “Dalla tradizione orafa all’arte Kintsugi” permetterà di scoprire il laboratorio dell’artista Daniela Vettori e le tecniche artigianali con le quali crea gioielli preziosi. Sarà possibile assistere anche alla lavorazione di una lastra d’argento per creare un pendente Kintsugi. L’esperienza si concluderà con una degustazione di pasticceria artigianale sotto la Basilica Palladiana.

Tappa ad Arzignano, con due appuntamenti in calendario per sabato 20 gennaio presso la biblioteca cittadina. Il “Corso di cucito creativo“, sotto la guida dell’educatrice sociale e animatrice culturale Giulia Fontana, e il “Corso di potatura“, tenuto dal dottore agronomo Matteo Marzaro.

A Valli del Pasubio, nella stessa giornata di sabato, appuntamento con “Storie della buonanotte“. In occasione della rassegna ‘Leggimi ora, Leggimi ancora!’, la Biblioteca organizza una lettura ad alta voce per bambini della Scuola dell’Infanzia e di 1ª e 2ª elementare.

Spazio allo sport in quel di Asiago, venerdì 19 e sabato 20 gennaio. Due match di hockey del campionato Ice Hockey League vedranno protagonista la Migross Supermercati Asiago Hockey contro la slovena Klub Olimpija e l’ungherese Hydro Fehervar. Appuntamento presso il Palaghiaccio.

A Zanè, sabato 20 gennaio, l’Associazione Contro l’Esclusione organizza un incontro per parlare di giovani e inclusività presso il Centro Socio Culturale. L’evento, dal titolo “Chi è diverso? Incontriamoci!“, sarà un’ottima opportunità per ascoltare le loro storie, le loro esperienze e soprattutto per capire come agire concretamente per favorire l’inclusione.

In quel di Breganze, domenica 21 gennaio, appuntamento con la 29esima edizione del “Prima” Torcolato DOC Breganze, a cura della Magnifica Fraglia del Torcolato Doc Breganze, del Consorzio Tutela Vini Doc Breganze e della Pro Loco con il patrocinio del Comune. La giornata, interamente dedicata al vino passito, vede le uve spremute in un torchio d’epoca per produrre un mosto esclusivo. Il programma è ricco di appuntamenti: degustazioni, visite guidate, il brindisi in campanile, tour e molto altro ancora.

Altra occasione imperdibile a Padova per gli appassionati di ferrovie, sabato 20 gennaio, con l’iniziativa “Macchinista per un giorno: guida il tuo treno (modello)“. Grandi e piccoli avranno l’opportunità di diventare provetti macchinisti per un giorno, guidando i treni giocattolo su tre grandi plastici permanenti (uno analogico, uno digitale e uno del 1910). Potranno inoltre portare il proprio materiale rotabile da casa per farlo girare insieme agli altri treni. L’evento si svolge presso il Museo Veneto del Giocattolo ed è organizzato in collaborazione con Società Veneta Ferrovie.

Concludiamo la nostra rassegna andando oltreconfine, e precisamente in Svizzera: sabato 20 e domenica 21 gennaio, appuntamento con “Sleddog del San Bernardino“, gare con i cani da slitta lungo i tracciati del villaggio alto mesolcinese. Uno spettacolo unico nel suo genere a Sud delle Alpi svizzere.

Gabriele Silvestri