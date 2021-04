In quattro brindano davanti al bar. 38enne si ribella ai carabinieri e li offende: denunciato

Nel “giro” di controllo del tardo pomeriggio di venerdì i carabinieri della stazione di Lusiana Conco si sono imbattuti in un quartetto di persone considerate in violazione delle normative anti contagio, e da qui ieri sono scaturiti attimi concitati culminati con le escandescenze di uno di loro, un cittadino di Lusiana di 38 anni.

Tra gli avventori di un bar del paese, secondo la versione fornita oggi dalle forze dell’ordine sull’episodio, anzichè allontanarsi per consumare la propria bevanda qualcuno si era intrattenuto proprio di fronte al locale in barba alle disposizioni del Dpcm che vietano soste e assembramenti (con il Veneto tra le regioni in zona arancione). Alcuni tra loro avevano un bicchiere in mano, altri no, ma per la pattuglia in servizio si era comunque creato un capannello di persone ad oggi ancora non concesso.

Con un In preda all’alcool, secondo il racconto dei militari, l’uomo ora indagato si sarebbe non solo ribellato rifiutandosi di collaborare con la pattuglia dell’Arma, ma oltraggiandone i componenti con minacce e offese “irripetibili”. E, guadagnandosi, così, una denuncia. Nulla è imputato invece agli altri sanzionati, che potranno eventualmente far valere le proprie ragioni con un ricorso.

L’episodio risale alle 18 di ieri, in quello che sarebbe in condizioni pre-pandemia un oraio in “fascia aperitivo. Il gruppetto stazionava con bicchieri in mano appena all’esterno di un esercizio locale il cui nome non è stato reso noto. Anche il gestore è stato multato al pari dei quattro clienti trasgressori che hanno agito in maniera irrispettosa delle normative, con pari sanzione di 400 euro riducibile a 280 se pagata entro cinque giorni. Ma non finisce qui, in quanto alla sanzione viene automaticamente collegata la sospensione dell’apertura per un periodo dai 5 ai 30 giorni – la ratifica spetta al Prefetto di Vicenza – e, nel caso specifico, anche una contestazione extra per aver somministrato bevande alcoliche a una persona già in stato di ebbrezza avanzata.

Il 38enne, infatti, è stato descritto dai carabinieri operanti come fuori di sè non solo per la “rabbia” dimostrata a parole inveendo contro le istituzioni ma anche a causa per l’effetto del “gomito alzato” fino a superare l’asticella della manifesta ubriachezza in luogo pubblico. Motivo per cui, per lui, alla sanzione per le violazioni legate al Covid-19, sarà contestata una seconda multa.

“Nel corso della loro identificazione, uno di questi, in palese stato di ubriachezza, iniziava ad inveire contro i militari, pronunciando frasi oltraggiose, altamente offensive per l’onore ed il prestigio dell’Arma“. Così recita la motivazione addotta in calce alla descrizione dell’episodio, con il comando di Compagnia di Bassano del Grappa a recepire l’esito del controllo da parte dei colleghi e avviare le procedure.